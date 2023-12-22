بعد البرونزية الرابعة.. موعد مباراة الأهلى المقبلة بكأس سوبر الأندية الأبطال

عقب انتهاء مشواره رسميًا، ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ختمها نادي الأهلي، بالحصول على الميدالية البرونزية بالمونديال للمرة الرابع في تاريخه، أصبح البحث عن موعد مباراة الفريق المقبلة، هو الأكثر بحثًا عبر محرك جوجل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بسوبر الأندية الأبطال

ويستهل الأهلي مسيرته في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال الإثنين المقبل 25 ديسمبر، عندما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الدور نصف النهائي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، هي الأولى تاريخيًا بمسماها الجديد، حيث تشهد مشاركة أربعة فرق في البطولة، وهي: الأهلي بطل النسخة الماضية من دوري نايل وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، لأول مرة في تاريخه.

موعد مباريات بطولة سوبر الأندية الأبطال

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، الإثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري 2023 وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

ضربة البداية، ستكون مع بيراميدز وفيوتشر في تمام الخامسة مساء، بينما مسك الختام ليلًا مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وتقام المباراتان في إطار مباريات الدور نصف النهائي.

ويتأهل الفائز من المباراتين للمباراة النهائية من البطولة، بينما يلعب الخاسر منهما على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، وذلك يوم 28 ديسمبر الجاري.

الأهلي يحصد النجمة الرابعة

وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا هامًا اليوم الجمعة، على حساب أوروا ريد الياباني، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل، في مباراة تحديد المركز الثالث من المونديال العالمي، ليحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

سجل أهداف الشياطين الحمراء، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولاعب أوروا الياباني بخطأ في مرماه، وعلي معلول.