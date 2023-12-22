الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد البرونزية الرابعة.. موعد مباراة الأهلى المقبلة بكأس سوبر الأندية الأبطال

الأهلي
الأهلي

عقب انتهاء مشواره رسميًا، ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ختمها نادي الأهلي، بالحصول على الميدالية البرونزية بالمونديال للمرة الرابع في تاريخه، أصبح البحث عن موعد مباراة الفريق المقبلة، هو الأكثر بحثًا عبر محرك جوجل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بسوبر الأندية الأبطال

ويستهل الأهلي مسيرته في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال الإثنين المقبل 25 ديسمبر، عندما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الدور نصف النهائي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، هي الأولى تاريخيًا بمسماها الجديد، حيث تشهد مشاركة أربعة فرق في البطولة، وهي: الأهلي بطل النسخة الماضية من دوري نايل وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، لأول مرة في تاريخه.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباريات بطولة سوبر الأندية الأبطال

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، الإثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري 2023 وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

ضربة البداية، ستكون مع بيراميدز وفيوتشر في تمام الخامسة مساء، بينما مسك الختام ليلًا مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وتقام المباراتان في إطار مباريات الدور نصف النهائي.

ويتأهل الفائز من المباراتين للمباراة النهائية من البطولة، بينما يلعب الخاسر منهما على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، وذلك يوم 28 ديسمبر الجاري.

الأهلي يحصد النجمة الرابعة

وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا هامًا اليوم الجمعة، على حساب أوروا ريد الياباني، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل، في مباراة تحديد المركز الثالث من المونديال العالمي، ليحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

سجل أهداف الشياطين الحمراء، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولاعب أوروا الياباني بخطأ في مرماه، وعلي معلول.

اقرأ أيضًا

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع عشر وترتيب فرق دورى المحترفين

الاهلى كأس السوبر للأندية الأبطال البرونزية الرابعة موعد مباراة الأهلي المقبلة برونزية مونديال العالم الرابعة موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس سوبر الأندية الأبطال

مواد متعلقة

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

إمام عاشور يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

رابطة الأندية تهنئ الأهلى لحصوله على الميدالية البرونزية بكأس العالم

كأس العالم للأندية 2023.. الأهلى يُتوج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة

الأكثر قراءة

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

سعر الطن 17500 جنيه.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر