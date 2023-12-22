مواعيد مباريات الأسبوع الرابع عشر وترتيب فرق دوري المحترفين

دخلت المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين، مراحلها الحاسمة حيث تنطلق مباريات الأسبوع الرابع عشر يوم الإثنين المقبل، وتستكمل يومى الأربعاء والخميس المقبلين.

وتدور منافسة ساخنة لاحتلال المراكز العشرة الأولى التي يتأهل أصحابها للعب على الصعود للدوري الممتاز والفارق بين غزل المحلة الثالث برصيد 23 نقطة ودكرنس الذي يحتل المركز الخامس عشر 7 نقاط فقط ليس من المستحيل تعويضها في وجود ست مباريات متبقية لكل فريق .

الغريب أن الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى الخامس عشر تسعى للتواجد ضمن العشرة الكبار وفي نفس الوقت تخش التواجد ضمن الفرق التي ستحتل المراكز من الحادي عشر إلى العشرين والتي يلعب أصحابها على تجنب شبح الهبوط لدوري القسم الثاني " ب " الذي يهبط إليه ستة فرق في نهاية الموسم.

مواعيد مباريات الأسبوع 14 لدوري المحترفين

الإثنين 25 ديسمبر

النصر للتعدين × حرس الحدود الثانية والنصف عصرا

الأربعاء 27 ديسمبر

طنطا × مكادي الثانية والنصف عصرا

السكة الحديد × غزل المحلة الثانية والنصف عصرا

بتروجت × دكرنس الثانية والنصف عصرا

وادي دجلة × الاتصالات الثانية والنصف عصرا

لافيينا × بترول أسيوط الثانية والنصف عصرا

بروكسي × الجمهورية شبين الثانية والنصف عصرا

الخميس 28 ديسمبر

أبوقير للأسمدة × النجوم الثانية والنصف عصرا

المقاصة × القناة الثانية والنصف عصرا

راية × أسوان الثانية والنصف عصرا.

ترتيب فرق دوري المحترفين قبل الأسبوع 14

1.بتروجت 29 نقطة

2.حرس الحدود 25 نقطة

3.غزل المحلة 23 نقطة

4.لافيينا 22 نقطة

5.وادي دجلة 22 نقطة

6.بترول أسيوط 22 نقطة

7.راية 21 نقطة

8.القناة 20 نقطة

9.السكة الحديد 20 نقطة

10.أسوان 17 نقطة

11.الاتصالات 17 نقطة

12.بروكسي 17 نقطة

13.أبوقير للأسمدة 16 نقطة

14.طنطا 16 نقطة

15.دكرنس 16 نقطة

16.مكادي 12 نقطة

17.الجمهورية شبين 10 نقاط

18.المقاصة 9 نقاط

19.النجوم 9 نقاط

20.النصر للتعدين 4 نقاط .