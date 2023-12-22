لافيينا يستضيف المنصورة وبروكسى يواجه المنيا فى الدور التمهيدى الأخير لكأس مصر

تقام في الثانية عصر اليوم الجمعة، سبع مباريات في الدور التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر موسم 2023 -2024 حيث يلتقي بروكسي مع المنيا ودكرنس مع الألومنيوم وأبوقير للأسمدة مع كهرباء الإسماعيلية ولافيينا مع المنصورة والاتصالات مع بورفؤاد وبترول أسيوط مع دلفي والجمهورية شبين مع الانتاج الحربي.

ويشارك في الدور التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر 28 فريقا من دوري المحترفين والقسم الثاني " ب " يتأهل منهم 14 فريقا للعب مع أندية الدوري الممتاز في دور ال32.

مباريات اليوم تجمع بين أندية تلعب في دوري المحترفين وأندية تلعب في دوري القسم الثاني " ب " وبالتالي قد يكون هناك تفاوت في المستوي الفني لكن المفاجأت واردة خاصة أن عدد من أندية دوري المحترفين يخوض مباريات اليوم في ظل تراجع النتائج خلال الأسابيع الأخيرة.

لافيينا يخشي مفاجأت المنصورة

من المواجهات الصعبى لفرق دوري المحترفين مباراة لافيينا والمنصور خاصة أن لافيينا لم يحقق الفوز في أخر مباراتين وتعادل مع أسوان وخسر أمام القناة في حين أن المنصورة هو الفريق الوحيد في دوري القسم الثاني " ب " الذي لم يتعرض للهزيمة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة " 1 ".

المنيا في اختبار صعب أمام بروكسي

سيكون المنيا في اختبار صعب خارج ملعبه أمام فريق بروكسي وابتعد المنيا عن المنافسة على قمة المجموعة الأولى " 2 " في القسم الثاني " ب " ما أدى لرحيل مدربه نبيل محمود وإسناد المسئولية الفنية لبركات إبراهيم الذي يقود الفريق في مباراة اليوم.

مواجهة دلفي قد تكون سهلة لفريق بترول أسيوط الذي يسير بخطي ثابتة في دوري المحترفين وفاز في أخر مبارياته على أبوقير للأسمدة في حين يعاني دلفي من تراجع نتائجه في المجموعة الثالثة " 2 " بدوري القسم الثاني.