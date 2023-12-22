الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث ومباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني لتحديد المركز الثالث في مونديال الأندية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

- مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري  الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد جنوى: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة إمبولي ضد لاتسيو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- مباراة الأخدود ضد الشباب: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الحزم ضد الأهلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة النصر ضد الاتفاق: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

بينما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

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