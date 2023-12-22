الأهلي يتحدى أوروا الياباني لانتزاع برونزية "مونديال الأندية"

يصطدم النادي الأهلي بنظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

السعي للبرونزية الرابعة

ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد ضياع حلم التأهل إلى نهائي المونديال بالهزيمة على يد فلومينينسي البرازيلي في دور نصف النهائي، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بطل دوري أبطال آسيا، والذي تمكن من إقصاء كلوب ليون المكسيكي، قبل أن يتعرض للخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانتظم الفريق في التدريبات مساء الخميس، بعد راحة سلبية منحها إياهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بهدف حماية اللاعبين من الإرهاق، بعد مباراتين قويتين استنزفتا المجهود البدني للمجموعة أمام اتحاد جدة وفلومينينسي.

أبرز اللاعبين الذين يعول عليهم كولر

ومن المتوقع أن يعول كولر على بعض من اللاعبين الذي لم تتسن لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر في أول مباراتين بالبطولة، على رأسهم الثلاثي أليو ديانج، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، كما من المنتظر إراحة بعض العناصر الأساسية تجنبًا للإرهاق قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

كما حرص "كولر" على دراسة أوراوا بشكل جيد، حيث تسلم تقريرًا مفصلًا عن الفريق الياباني من ياسين ميكاري محلل أداء الفريق، وذلك للوقوف على نقاط قوة وضعف الخصم.

كما تم التركيز على الركلات الترجيحية، حيث خصص كولر جزء من المران الأخير للاعبيه من أجل ذلك الأمر، خاصة وأن المباراة لن تعرف طريق الأشواط الإضافية حال التعادل بل ركلات الترجيح مباشرة، وهو أمر واجهه الفريق الياباني بالذات عندما انتصر على النجم الساحلي التونسي في نسخة 2007 بعد التعادل في الوقت الأصلي.

الخطيب يطالب لاعبى الأهلى بتحقيق الفوز على أوروا فى المونديال

وحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبيه على ضرورة الظفر بالبرونزية لما فيه من مكاسب مادية أكبر حيث يحصل الفائز على جائزة مادية تُقدر بـ 2.5 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار للخاسر، كذلك من أجل مصالحة الجمهور الذي كان يطمح لهدف أكبر ألا وهو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وطالب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، زملائه بالتركيز على مباراة أوراوا ولا شيء سواها، وعدم الالتفات لأي انتقادات أو أي شيء آخر قد يشتت تركيزهم عن الهدف وهو التواجد على منصة التتويج بالخاصة بالبطولة.

ومن جهته يدخل الفريق الياباني المباراة بعد أقل من 76 ساعة من مباراته أمام مانشستر سيتي، حيث اشتكى لاعبوه من الإرهاق واقتصرت تدريباتهم على أداء تمرينات خفيفة.

ويعول الفريق الياباني على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وهو الأمر الذي يتميز به بطل آسيا، وهو ما يتضح جليًا في الأرقام، حيث استطاع المدافع الدنماركي ألكسندر شولز من تسجيل 3 أهداف في آخر 6 مباريات له مع الفريق من الكرات الثابتة أو متابعة لها.

الشحات يبحث عن إنجاز فى مونديال الأندية

ومن جهة أخرى، يأمل حسين الشحات في تحقيق إنجاز شخصي آخر له في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يسعى لهز شباك أوراوا من أجل القفز للمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ البطولة، والتساوي مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، إضافة لـ سيزار ديلجادو مهاجم مونتيري المكسيكي السابق، حيث يحمل كل منهم في رصيده 5 أهداف، بل أن الفرصة قد تكون مواتية للجناح الأهلاوي من أجل الصعود للمركز الثاني في القائمة، حال تسجيله هدفين.

كذلك ستكون الفرصة مواتية للشحات أو غيره من لاعبي الأهلي وخاصة إمام عاشور وعلي معلول، للفوز بجائزة هداف البطولة، حيث يتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة القائمة برصيد هدفين فقط.

وتُدير المباراة تحكيميًا، الحكمة الأمريكية توري بينسو ويعاونها بروك مايو وكاثرين نيسبيت كحكمتين مساعدتين، فيما سيكون الكونغولي جاك جاك ندالا حكمًا رابعًا.