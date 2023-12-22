الأهلى يخوض مرانًا وحيدًا فى الإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا في الإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل في بطولة السوبر المصري.

ويستهل الأهلي مشواره في مباراة السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر.

ويلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

وحدد مسؤولو الأهلي، يوم السبت، موعدًا للسفر إلى الإمارات من المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة السوبر عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعدادًا للسوبر المصري.

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رسميًا.. الأهلي يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

أرسل نادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق في بطولة كأس سوبر الأبطال المصري لمدة 24 ساعة فقط.

وجاء طلب الأهلي بتأجيل المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا لتقام يوم 26 ديسمبر بدلًا من يوم 25، على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر بدلًا من يوم 28.

وبرر الأهلي هذا الطلب، نظرًا لأن الفارق الزمني بين وصول بعثة الفريق إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى ببطولة السوبر 24 ساعة فقط.

وأوضح النادي في خطابه أن الفريق خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي فى المملكة العربية السعودية والدوري الإفريقي والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ومباراة نصف نهائي كأس مصر المؤجلة من العام الماضي، ومؤخرًا المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًا في المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك العديد من العناصر في صفوف الفريق يشاركون مع المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الرسمية والودية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية.