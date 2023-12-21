الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى فى المونديال|مران ختامى للفريق قبل مباراة أوراوا اليابانى.. غدًا

الأهلى
الأهلى

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى فندق إقامته في جدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة من مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الغد المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالسعودية  في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع الساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة. 

تدريبات الاهلى مونديال الاندية الاهلى أوروا الياباني مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الاندية

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