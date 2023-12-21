بمشاركة الأهلى.. الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2023

ساعات قليلة للغاية، تفصلنا عن نهاية بطولة كأس العالم للأندية (2023)، في نسختها الجارية التي ستكون الأخيرة بنظامها الحالي، ما جعل معدلات البحث عن الجوائز المالية لمونديال الأندية، هو الشغل الشاغل لجميع متابعي محركات جوجل على مدار الساعات الماضية.

يأتي ذلك، بسبب مشاركة ممثل الكرة المصرية في الحدث العالمي (الأهلي)، الذي يسجل ظهوره التاسع تاريخيا والمرة الرابعة على التوالي.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023

الأول (البطل) 5 ملايين دولار.

المركز الثاني (الوصيف) 4 ملايين دولار.

المركز الثالث (الميدالية البرونزية) 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع 2 مليون دولار.

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار.

المركز السادس - مليون دولار.

المركز السابع - 500 ألف دولار.

موعد انتهاء منافسات مونديال السعودية للأندية 2023

ومن المقرر أن يسدل الستار، رسميا، على منافسات بطولة العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، غدا الجمعة 22 ديسمبر الجاري، بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، وتجمع بين الأهلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في تمام الرابعة والنصف عصرا على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

بينما تنطلق المباراة النهائية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الجوهرة المشعة، بمواجهة نارية عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي.

تغيير شامل بنسخة 2025

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، هي الأخيرة بنظامها الجاري، بعد تغيير نظام البطولة كليا، اعتبارا من نسخة 2025، المقررة إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام ذاته، مع زيادة عدد الفرق لـ32 فريقا، تم تقسيمها كالتالي، 12 معقدا لأوروبا و6 من أمريكا الجنوبية، و4 فرق من قارة آسيا، ومثلها من قارة إفريقيا، ومثلها من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا والبلد المستضيف للمونديال العالمي.