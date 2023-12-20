الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"

ما زال البحث عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، هو المتصدر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، على الرغم من قرب انتهاء منافسات المونديال العالمي، حيث يتبقى علي نهاية البطولة مباراتين فقط.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023

الأول (البطل) 5 ملايين دولار.

المركز الثاني (الوصيف) 4 ملايين دولار.

المركز الثالث (الميدالية البرونزية) 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع - 2 مليون دولار.

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار.

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتم أسدل الستار رسميا على منافسات مونديال العالم للأندية، مساء الجمعة المقبلة الموافق 22 ديسمبر 2023، وذلك بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للحدث العالمي.

موعد مباراتي مونديال العالم للأندية

البداية ستكون في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بإقامة مباراة تحديد الثالث (الميدالية البرونزية)، التي تجمع بين الأهلي واوراوا ريد دياموندز الياباني.

بينما سيكون مسك الختام، في الثامنة مساء اليوم ذاته، بمواجهة حصد اللقب والتتويج بالبطولة العالمية، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، على ستاد الجوهرة المشعة.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، فشل في تحقيق إنجاز تاريخي وفريد يحسب للكرة المصرية إذ تحقق، بوصول فريق مصري للمباراة النهائية من البطولة العالمية للأندية، بعد تلقي الهزيمة بهدفين نظيفين أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف النهائي.

وسبق للمارد الأحمر، قبل ذلك تحقيق الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ، أعوام (2006 و2020 و2021).

وتعد النسخة الحالية من مونديال العالم للأندية، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار فيفا، بتغيير شامل وكلي لنظام البطولة اعتبارا من نسخة 2025، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشمل هذا التغيير زيادة عدد الفرق لـ32 فريقا.