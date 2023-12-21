رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

أرسل نادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق في بطولة كأس سوبر الأبطال المصري لمدة 24 ساعة فقط.

وجاء طلب الأهلي بتأجيل المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا لتقام يوم 26 ديسمبر بدلًا من يوم 25، على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر بدلًا من يوم 28.

وبرر الأهلي هذا الطلب، نظرًا لأن الفارق الزمني بين وصول بعثة الفريق إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى ببطولة السوبر 24 ساعة فقط.

وأوضح النادي في خطابه أن الفريق خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي فى المملكة العربية السعودية والدوري الإفريقي والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ومباراة نصف نهائي كأس مصر المؤجلة من العام الماضي، ومؤخرًا المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًا في المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك العديد من العناصر في صفوف الفريق يشاركون مع المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الرسمية والودية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية.

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غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى فندق إقامته في جدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة من مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الغد المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالسعودية في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.