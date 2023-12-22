الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: الزمالك يفاوض رمضان صبحى.. واللاعب يرفض أملا فى العودة للأهلى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لضمه في الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية: "مسؤولو الزمالك، دخلوا في مفاوضات مع رمضان صبحي،  لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق في الموسم الجديد".

وتابع شوبير: "رمضان صبحي لديه أمل في العودة إلى النادي الأهلي يوما ما، ورغم ما حدث يتمسك في العودة بعد فترة من الزمن إلى الأحمر، ربما يتناسى جمهور الأهلي، ولكن لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل".

وعن شريف إكرامي قال: "إكرامي أصبحت أيامه في كرة القدم معدودة بحكم السن، وبيراميدز يسعى للتعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك ودخل في مفاوضات مع اللاعب".

وأتم شوبير تصريحاته قائلا: “الزمالك يرغب في التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى زد، ودخوله في صفقة صبحي”.

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احمد شوبير الزمالك رمضان صبحى الاهلى دوري نايل

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