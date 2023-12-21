غدًا.. الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة في المونديال أمام "الساموراي"

يصطدم فريق كرة القدم بنادى الأهلى بنظيره أوراوا ريد دياموندز اليابانى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، على ملعب «الأمير عبدالله الفيصل» بمدينة جدة السعودية، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويسعى الأهلى لتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد ضياع حلم التأهل إلى نهائى المونديال بالهزيمة أمام فلومينينسى البرازيلى فى نصف النهائى بنتيجة ٠-٢، لكن مهمته لن تكن سهلة أمام بطل دورى أبطال آسيا، الذى تمكن من إقصاء كلوب ليون المكسيكى، قبل أن يتعرض للخسارة أمام مانشستر سيتى الإنجليزى بنتيجة ٠-٣.

وانتظم لاعبو بطل إفريقيا فى التدريبات، مساء أمس الخميس، بعد انقضاء الراحة السلبية التى منحها لهم مارسيل كولر، المدير الفنى، بهدف حمايتهم من الإرهاق، بعد خوض مباراتين قويتين أمام اتحاد جدة وفلومينينسى.

ومن المتوقع أن يعوّل «كولر» على بعض اللاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر فى مباراتى ربع ونصف النهائى، وعلى رأسهم المالى أليو ديانج ومحمد مجدى «أفشة» ورامى ربيعة، خاصة مع رغبته فى إراحة بعض العناصر الأساسية، تجنبًا للإرهاق قبل خوض بطولة السوبر المصرى فى الإمارات.

وحرص المدرب السويسرى على دراسة أوراوا بشكل جيد، بناءً على تقرير مفصل عن الفريق اليابانى، تسلمه من ياسين ميكارى، محلل الأداء، للوقوف على نقاط قوة وضعف الخصم، مع تخصيص جزء من المران الأخير لتدريب اللاعبين على تنفيذ الركلات الترجيحية.

ولن تعرف المباراة المنتظرة طريق الأشواط الإضافية حال التعادل، بل ستتجه إلى ركلات الترجيح مباشرة، وهو أمر واجهه الفريق اليابانى من قبل، عندما انتصر بها على النجم الساحلى التونسى فى نسخة ٢٠٠٧، بعد التعادل فى الوقت الأصلى.

وحث محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، لاعبيه على ضرورة الظفر بالميدالية البرونزية، لما فى ذلك من مكاسب مادية أكبر، نظرًا لحصول صاحب المركز الثالث على جائزة مادية قيمتها ٢.٥ مليون دولار، مقابل ٢ مليون دولار للرابع، إلى جانب الحاجة لمصالحة الجمهور، الذى كان يطمح فى هدف أكبر هو الوصول للنهائى.

وطالب محمد الشناوى، حارس مرمى وكابتن الأهلى، زملاءه بالتركيز على مباراة أوراوا فقط، دون الانشغال بأى انتقادات أو أى شىء آخر قد يشتت تركيزهم عن هدف الظهور على منصة التتويج الخاصة بالبطولة.

فى المقابل، يدخل الفريق اليابانى المباراة بعد أقل من ٧٦ ساعة من مباراته أمام مانشستر سيتى، ووسط شكوى لاعبيه من الإرهاق، وهو ما جعل مدرب الفريق يقصر تدريباتهم على أداء تمرينات خفيفة.

ويعوّل أوراوا على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وهو الأمر الذى يتميز به بطل آسيا، وفقًا للأرقام، فقد تمكن المدافع الدنماركى ألكسندر شولز من تسجيل ٣ أهداف فى آخر ٦ مباريات مع الفريق من الكرات الثابتة أو المتابعة لها.

وعلى مستوى اللاعبين، يسعى حسين الشحات، جناح الأهلى، لتحقيق إنجاز شخصى جديد فى كأس العالم للأندية، يتمثل فى القفز إلى المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تهديفًا فى تاريخ البطولة، والتساوى مع الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى، والأوروجوايانى لويس سواريز، إضافة إلى سيزار ديلجادو، مهاجم مونتيرى المكسيكى السابق.

ويحمل كل من اللاعبين الثلاثة فى رصيده ٥ أهداف، بينما سجل «الشحات» ٤ حتى الآن، بهدفه الأخير أمام اتحاد جدة، لذا فإن الفرصة مواتية له للتساوى مع هؤلاء اللاعبين، حال سجل هدفًا، أو حتى تخطيهم إلى المركز الثانى، حال أحرز هدفين.

كذلك ستكون الفرصة مواتية لـ«الشحات» أو غيره من لاعبى الأهلى، خاصة إمام عاشور وعلى معلول، للفوز بجائزة «هداف البطولة»، وسط تصدر الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، قائمة الهدافين حتى الآن برصيد هدفين فقط.

وتُدير المباراة تحكيميًا الحكمة الأمريكية تورى بينسو، ويعاونها بروك مايو وكاثرين نيسبيت كحكمتين مساعدتين، فيما سيكون الكونغولى جاك جاك ندالا حكمًا رابعًا.