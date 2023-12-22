الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل موقعة "برونزية المونديال".. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية اليابانية

الاهلى
الاهلى

 يلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فى تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية اليابانية

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسميًا مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حاليًا»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بأحد عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

مباراة الاهلى وأوراو اليابانى تاريخ مواحهات الاهلى مع اندية اليابان الاهلى أوراو اليابانى مونديال الاندية

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