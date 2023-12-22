رابطة الأندية تهنئ الأهلي لحصوله على الميدالية البرونزية بكأس العالم

هنأت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، النادي الأهلي بعد حصول الفريق الأحمر، على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان النادي الأهلي، حقق فوزا هاما منذ قليل على حساب أوروا ريد الياباني، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل، في مباراة تحديد المركز الثالث من المونديال العالمي.

سجل أهداف الشياطين ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولاعب أوروا الياباني بخطا في مرماه، وعلي معلول.

واستهل المارد الأحمر ظهوره التاسع تاريخيا في مونديال الأندية والمرة الرابعة على التوالي، بالفوز على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3/1، سجل أهداف الأهلي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.

وفي دور نصف النهائي تلقي المارد الأحمر الهزيمة بهدفين نظيفين، على يد فلومينينسي البرازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد سبق له قبل ذلك، حصد الميدالية البرونزية في ثلاثة مناسبات، أعوام (2006 و2020 و2021).

ويذكر أن النسخة الحالية من مونديال العالم للأندية، قد انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، حيث تختتم منافسات البطولة العالمية، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، بإقامة المباراة النهائية والتي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

نظام جديد في نسخة 2025

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار "فيفا"، بعمل تغيير شامل وكلي في نظام البطولة، اعتبارا من نسخة 2025، المقررة إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام ذاته، مع زيادة عدد الفرق لـ32 فريقا، تم تقسيمها كالتالي، 12 معقدا لأوروبا و6 من أمريكا الجنوبية، و4 فرق من قارة آسيا، ومثلها من قارة إفريقيا، ومثلها من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا والبلد المستضيف للمونديال العالمي.