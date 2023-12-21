بعثة بيراميدز تصل الإمارات لخوض مباريات سوبر الأبطال (صور)

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويخوض فريق نادي بيراميدز السوبر المصري في أبوظبي، حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم 25 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي في استقبال بعثة بيراميدز التي يترأسها المهندس ممدوح عيد وقاموا بتسهيل إجراءات الدخول للبعثة والاستقبال الذي يليق بالفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب- يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد الشيبي- محمد حمدي- كريم حافظ - أسامة جلال- محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة- سيف جعفر- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد رضا بوبو- بلاتي توريه- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- إسلام عيسى- محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي- فيستون ماييلي- دودو الجباس

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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـبيراميدز، عن قائمة فريقه المتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتغادر بعثة الفريق السماوي، القاهرة اليوم، في طريقها إلى الإمارات، لخوض السوبر حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة السماوي تواجد الحارس أحمد الشناوي، بالرغم من إصابته بكسر في الضلوع، وغيابه عن الملاعب لمدة شهر.

ربما تكون بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، هى الأخيرة للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لبيراميدز، في حال تعرض الفريق السماوي لأي نتائج سيئة مجددًا.