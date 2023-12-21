الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـبيراميدز، عن قائمة فريقه المتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتغادر بعثة الفريق السماوي، القاهرة اليوم في طريقها إلى الإمارات، لخوض السوبر، حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

شهدت قائمة السماوي، تواجد الحارس أحمد الشناوي، بالرغم من إصابته بكسر في الضلوع، وغيابه عن الملاعب لمدة شهر.

ربما تكون بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، هي الأخيرة للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لبيراميدز، في حالة تعرض الفريق السماوي لأي نتائج سيئة مجددا، التفاصيل من هنا

قائمة بيراميدز لرحلة الإمارات:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويشارك بيراميدز، في بطولة كأس السوبر، للمرة الثانية في تاريخه، عقب نسخة الموسم الماضي، التي خسرها الفريق السماوي أمام الأهلي، بهدف نظيف.

وتعد النسخة المقبلة من كأس السوبر للأندية الأبطال "نظامها الحديث"، هي الأول من البطولة، والتي يشارك فيها الرباعي، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقام البطولة في الإمارات خلال الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الجاري 2023، بإقامة مواجهتي فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا، يوم 25 ديسمبر في الدور نصف النهائي من البطولة.

بينما تقام مباراة المركز الثالث "الميدالية البرونزية" يوم 28 من الشهر ذاته، ونهائي البطولة في نفس اليوم.