سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

تتصاعد حدة البحث عن سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء من قبل الشباب الراغبين في الزواج أو الراغبين في استثمار مدخراتهم بوسيلة آمنة في ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية بسبب أحداث غزة والتي أثرت على دول العالم.



سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء



نستعرض سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء من محلات الصاغة بدون مصنعية وفقا للأسعار الأخيرة عقب كسر الدولار الأمريكي في السوق الموازي حاجز 51 جنيها والتي تعد أعلى قمة له على الإطلاق والذي تسبب في وصول جرام الذهب إلى 3400 جنيه وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو العيار الانقى للذهب إلى نحو 3468.5 جنيه للشراء و3440 جنيها للبيع بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

ومنه يتم تصنيع السبائك الذهبية بالأوزان المختلفة والتي تعد الأفضل على الإطلاق للادخار حاليا والتي يفضلها المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية إلى نحو 3035 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.

ومنه تصنع جنيهات الذهب والتي تعد الوسيلة الآمنة للادخار مع سهولة بيعه نظرا لوزنه الذي لا يتجاوز الـ 2.5 جرام ويصنع منه المشغولات الذهبية بالأوزان المختلفة أيضا.



سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 والذي يعد من أفضل المشغولات الذهبية في مصر إلى 2601.5 جنيه للبيع و2580 جنيها للشراء بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

وبفضله الشباب الراغبون في الزواج لشراء الشبكة وغير ذلك من المشغولات الذهبية نظرا لوجود تشكيلة مميزة منه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب وفقا للعيار الذي يتم شراؤه وعدد الجرامات لمشغولات الذهبية بالاوزان المختلفة والتي تشمل رسوم الدمغة والضرائب وهى كما يلي:

تتراوح مصنعية عيار 24 من 130 إلى 110 جنيهات للجرام الواحد.

تتراوح مصنعية عيار 21 من 100 إلى 90 جنيها الجرام الواحد.

تتراوح مصنعية عيار 18 من 60 إلى 80 جنيها للجرام الواحد.



سعر الذهب اليوم بالدولار

جاء تسعيرة الذهب بالدولار في محلات الصاغة المصرية وفقا للبورصة العالمية كما يلي:-

سجلت اونصة الذهب نحو 2067 $ للبيع و2066 $ للشراء بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.



سحل جنيه الذهب نحو 24280 جنيها للبيع و24080 جنيها للشراء بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.