مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، اختبارات الشهادة الإعدادية بالجيزة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، بعد أن اعتمده محافظة الجيزة.

وبداية من يوم الأربعاء 17 يناير وحتى يوم الأربعاء 24 يناير 2024، اختبارات الشهادة الإعدادية بالجيزة سواء ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم).



تعليمات وضع أسئلة الاختبارات

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدة تعليمات في وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول.



وجاءت أهمها كالتالي:

-ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات

- المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية

- مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية

-البعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات

- أن تكون الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدا عن الايحاءات السياسية والدينية.

و من يوم الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، تنطلق امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائي 2024، وتبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024، اختبارات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع )، ويبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024، الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع).



ويبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024، الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني)، ويبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024، الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني )

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