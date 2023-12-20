رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

تصدّر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بالاستمارة الثانوية وكيفية تسجيلها بطريقة مبسطة.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى رابط تسجيل الاستمارة ورسوم استمارة الثانوية العامة 2024.

استمارة الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، مشيرة إلى أنه يجب دفع رسوم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل البدء في التسجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 فور فتح موقع التسجيل، من خلال الدخول على رابط الوزارة الإلكتروني.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بالضغط هنـــــــــا.

قم بالضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

قم باختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

قم الضغط على تسجيل الدخول.

قمبكتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها.

كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

قم بالضغط على كلمة "تسجيل".

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وحسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ومن بينها موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024

كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن الرسول الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي: للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية: 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه، للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة: 210 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.