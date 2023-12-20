الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات النهائية وتكلفة تحريرها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

موعد إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال بيان صحفى لها أن إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سوف تكون فى شهر يناير المقبل، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التسجيل فى رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لانه لم يتم دخول الامتحانات إلا من خلال هذه الاستمارة على أن يمليء الطالب جميع البيانات الخاصة به.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تسجيل الاستمارة الالكترونية للشهادة الثانوية سوف يكون عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ويمكن الحصول عليه من هنا.

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رسوم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 أنه قد تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل 2024 وتستمر لمدة شهر، ولدخول الامتحانات لابد من تسديد رسوم الامتحان مع تسجيل استمارة 3 ثانوي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال بيانها الصحفى عن تسجيل استمارة الثانوية العامة: تبلغ رسوم تسجيل استمارة الشهادة الثانوية وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي تسدد إلكترونيا عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للسنتين الأولى والثانية أو للمرتين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تسجيل استمارة امتحانات الثانوة العاممة 2024: تم تقسيم رسوم تسجيل استمارة 3 ثانوي عام إلى  200 جنيه لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم إضافى، بينما يسدد الطلاب المتقدمين للامتحانات للعامين الثالث والرابع 410 جنيهات.

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