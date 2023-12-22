الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الزمالك يفاوض رمضان صبحى وموعد انخفاض أسعار الذهب بعد الارتفاعات التاريخية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

شوبير: الزمالك يفاوض رمضان صبحى.. واللاعب يرفض أملا فى العودة للأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لضمه في الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية: "مسؤولو الزمالك، دخلوا في مفاوضات مع رمضان صبحي،  لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق في الموسم الجديد".

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مسئول حكومي يكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار الذهب بعد الارتفاعات التاريخية

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنها ارتفاعات تاريخية ولم تحدث من قبل.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-12-2023

تراجع طفيف سجلته أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع بنحو جنيه واحد، بينما استقر سعر كرتونة البيض في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي  أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم.

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غارات إسرائيلية على مناطق فى غزة توقع عشرات القتلى والجرحى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.

وقالت الوكالة، إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب غزة.

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نسمة محجوب تكشف كواليس تحضير العرض المسرحى "البؤساء"

كشفت الفنانة نسمة محجوب، عن كواليس تحضير العرض المسرحي "البؤساء"، قائلة: "أحب المسرح الغنائي بشكل كبير جدًا، خاصة أننا لا نمتلك الفرص طيلة الوقت لتقديم عروض على المسرح الغنائي".

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غارات إسرائيلية غزة بورصة الدواجن أسعار الفراخ أسعار الذهب الذهب الزمالك رمضان صبحى

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