نسمة محجوب تكشف كواليس تحضير العرض المسرحى "البؤساء"

كشفت الفنانة نسمة محجوب، عن كواليس تحضير العرض المسرحي "البؤساء"، قائلة:" أحب المسرح الغنائي بشكل كبير جدًا، خاصة وأننا لا نمتلك الفرص طيلة الوقت لتقديم عروض على المسرح الغنائي".

وأضافت الفنانة نسمة محجوب، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن فرقة شباب فبريكا كانت تحاول كل فترة أن تقدم شيء، لافتة إلى أنه ليس دائمًا يجوز تقديم مسرحيات كبيرة مثل مسرحية "البؤساء" بسبب مشكلة الانتاج وغيرها من المشاكل التي توقف أي مشروع جديد، ومن ثم قدمنا مسرحية "البؤساء" ومسرحية "الليلة الكبيرة"، وكان كل فترة يخرج عرض مختلف.

وتابعت: "عندما مر 10 سنوات على مسرحية "البؤساء"، وكان لي عدة سنوات أتحدث مع الدكتورة نيفين علوبة "مؤسس فرقة شباب فابريكا: بأننا نقدم العرض المسرحي كحفلة، لكن دكتور نيفين قالت لي بأننا سنقدم العرض كله".