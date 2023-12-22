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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-12-2023

الدواجن
الدواجن

تراجع طفيف سجلته أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع بنحو جنيه واحد، بينما استقر سعر كرتونة البيض في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي  أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية استقرار في أغلب الأسعار، بينما تراجع أسعار الدواجن الساسو بنحو جنيهان وسجلت  73 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن أمهات بيضاء: 54 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن بياض أبيض سلك: 50 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي: 52 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن بياض أحمر سلك: 60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ بياض أحمر أرضي: 64 جنيها للكيلو.

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت اسعار الدواجن البيضاء اليوم 60 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعرها من مكان لآخر. 

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي 100 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية. 

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر البيض البلدي اليوم 140 جنيها في المزرعة ويرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك. 

سعر البيض الأبيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 120 جنيها في المزرعة ويرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك. 

سعر البيض الأحمر اليوم

سجل سعر البيض الأحمر اليوم  121 جنيها في المزرعة ويرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 28.50 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان: 20.25 جنيه.

القاهرة للدواجن أربو: 26.5 جنيه.

نيوهوب ايجيبت للدواجن :28.5 جنيه.     

الفيروز(زلط/ابو زيد): 26 جنيها.

الوطنية كب: 25.5جنيه.

الوادي روص: 25.5 جنيه.   

العناني: 30 جنيها.

المصريه الهولندية(طارق هلا) :24  جنيها.

نيوجين: 27.5 جنيه.

عاصم الخرصاوى : 24 جنيها.

القصبياي ار:28 جنيها.  

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