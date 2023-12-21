أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم

يتساءل عدد كبير من المواطنين وربات المنزل عن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن، خاصة بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سعر 61 جنيها للكيلو في المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

بورصة الدواجن اليوم الخميس

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21 ديسمبر في بورصة الدواجن سعر 61 جنيه ، وتصل إل يالمستهلك في الأسواق المصرية بسعر 71 جنيها للكيلو، حيث يجب مراعاة إضافة هامش ربح للتجار مابين 8 إلى 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس لدي التاجر

وتتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن أسعارالفراخ الساسو لتسجل أسعارها اليوم الخميس 21 ديسمبرفي المزرعة بسعر 75 و76 جنيها، بينما سجلت أسعارالفراخ البلدي اليوم الخميس 21 ديسمبر في المزرعة سعر 100 جنيه، أما عن أسعار لحم الفراخ أمهات أبيض اليوم الخميس 21 ديسمبر في المزرعة تسجل 55 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس لدي التاجر

وتتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن أسعارالفراخ البلدي في بورصة الدواجن حيث شهدت استقرارا اليوم في أسعارها، بينما سجلت أسعار الفراخ أبيض بياض سعر أرضي 52 جنيها، بينما سجلت أسعارأبيض بياض سلك اليوم الخميس 21 ديسمبرفي المزراعة بسعر 50 جنيها أحمر بياض أرضي اليوم الخميس 21 ديسمبر في المزرعة بسعر 64 جنيها، وأسعار الفراخ أحمر بياض سلك اليوم الخميس 21 ديسمبر في المزرعة بسعر 60 جنيها.

أسعار البيض في سوق الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

وتتساءل عدد كبير من ربات المنازل عن أسعار البيض كونه جزء من وجبات أطفالهن فضلًا عن دخوله في عدد من الوجبات، وتتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 123 و125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، أما كرتونة البيض البلدي فتتراوح بين 139 و140 جنيهًا. مع زيادة تصل إلى 10 جنيهات في الأسواق وفقًا لكل منطقة.