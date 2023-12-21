أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

شهدت أسعار الكتاكيت، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، تراجعا ملحوظا في أسعارها خلال الفترة الماضية نتيجة لتراجع الطلب، الأمر الذي تسبب في تراجع المعروض في الأسواق.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 21 ديسمبر في المزرعة، حيث سجلت أسعارها ما بين تراوح مابين 24.5 جنيه إلى 28.5 جنيه، أما عن أسعار كتكوت أبيض قطعان فقد سجلت أسعاره اليوم سعر 22 جنيها إلى 22.25 جنيه، وقد سجل سعر كتكوت ساسو 18 جنيها إلى 19 جنيها، كما سجل سعر كتكوت ساسو بيورسعر 19 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 21 ديسمبر

فقد سجل سعر كتكوت بلدي حر سعر مابين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بينما سجلت أسعار كتكوت هجين سعر 12 جنيها إلى 13 جنيها.

بينما سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني 14 جنيها إلى 15 جنيها.

وقد سجلت أسعار كتكوت روزي بيور 18 جنيها و19 جنيها.

أسعار الكتكوت رومي اليوم الخميس 21 ديسمبر

سجل سعركتكوت رومي أبيض عمريوم سعر 120 جنيها.

بينما سجل سعركتكوت رومي أبيض عمر شهرسعر 230 جنيها.

أما عن سعر كتكوت رومي أسمر برونزي عمريوم سجل سعر 50 جنيها.

بينما سجل سعر كتكوت رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم الخميس 21 ديسمبر

ويتساءل عدد كبير من المواطنون عن سجل سعركتكوت البط، حيث أن ربات المنازل في المناطق الرفية تهتم بتربية البط في المنازل، فقد شهدت أسعار البط اليوم أستقرار في الأسعار حيث سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمريوم سعر 26 جنيها، أما عن سعركتكوت بط مسكوفي عمريومفقد سجل سعر 59 جنيها، بينما سجل سعركتكوت بط مولارد عمريوم سعر 65 جنيه