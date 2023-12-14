الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن، فقد شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الخميس 14 ديسمبر، والكتاكيت من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب.

 

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14 ديسمبر في بورصة الدواجن وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

سعر كتكوت الفراخ البيضاء اليوم الخميس 

أسعار الكتاكيت البيضاء في المزرعة تتراوح حسب فئتها، حيث يسجل كتكوت أبيض عمر يوم سعر 23 جنيه و30 جنيه، فيما يبلغ سعر كتكوت أبيض من القطعان عمر يوم 20 جنيه و20.25 جنيه. أما كتكوت ساسو، فعمر يوم يسجل سعر 18 جنيه و19 جنيه، وكتكوت ساسو بيور يسجل سعر 19 جنيه و20 جنيه في المزرعة.

 

على جانب آخر، يبلغ سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 8 جنيه و9 جنيه، وسعر كتكوت هجين عمر يوم يسجل 12 جنيه و13 جنيه. كتكوت جيل ثاني عمر يوم يسجل سعر 14 جنيه و15 جنيه، بينما يبلغ سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم 18 جنيه و19 جنيه في المزرعة.

 

أسعار كتكوت البط اليوم الخميس 

أسعار الكتاكيت البط في المزرعة تتفاوت، حيث يبلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم 26 جنيه، فيما يسجل سعر كتكوت البط المسكوفي 59 جنيه، ويصل سعر كتكوت البط المولارد عمر يوم إلى 60 جنيه.

 

سعر كتكوت رومي اليوم الخميس 

وقد تتفاوت أسعار الكتاكيت بحسب نوعها وعمرها، حيث يسجل سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم 120 جنيه، وعندما يصل إلى عمر شهر يتغير السعر إلى 230 جنيه. أما كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم فيسجل سعر 50 جنيه، بينما يبلغ سعر كتكوت سمان أسمر عمر يوم 3.50 جنيه، ويسجل كتكوت سمان أبيض عمر يوم سعر 4 جنيهات.

سعر كتكوت أبيض كتكوت أبيض عمر يوم وكتكوت ساسو سعر كتكوت بلدي حر سعر كتكوت هجين

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