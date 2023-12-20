أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن تشهد تساءلات الكتير من المواطنون وربات المنزل، حيث يهتم الكثير بتربية الكتاكيت في المنازل خاصة البط في المناطق الريفية، فقد شهدت أسعار الكتاكيت استقرار في الأسعار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء شركات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 24.5 جنيه إلى 28.5 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان اليوم سعر22 جنيه إلى 22.25 جنيه، وقد سجل سعر كتكوت ساسو 18 جنيه إلى 19 جنيه، كما سجل سعر كتكوت ساسو بيورسعر 19 جنيه إلى 20 جنيه.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأربعاء 20 ديسمبر

وبحث كثير من ربات المنازل عن أسعار الكتاكيت البلدي، حيث أنه يبحث الكثيرة عنه خلال الساعات القليلة الماضية، فقد سجل سعر كتكوت بلدي حر سعر مابين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، بينما سجلت أسعار كتكوت هجين سعر 12 جنيه إلى 13 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني 14 جنيه إلى 15 جنيه، وقد سجلت أسعار كتكوت روزي بيور 18 جنيه و19 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم الأربعاء 20 ديسمبر

ويتساءل عدد كبير من المواطنون عن سجل سعركتكوت البط، حيث أن ربات المنازل في المناطق الرفية تهتم بتربية البط في المنازل، فقد شهدت أسعار البط اليوم أستقرار في الأسعار حيث سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمريوم سعر 26 جنيه، أما عن سعركتكوت بط مسكوفي عمريومفقد سجل سعر 59 جنيه، بينما سجل سعركتكوت بط مولارد عمريوم سعر 65 جنيه

أسعار الكتكوت رومي اليوم الأربعاء

يهتم عدد كبير من المواطنون بتربية الرومي، فقدج بحث الكثير عن أسعارة، فقد سجلت أسعارة حالة من الأستقرار اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن حيث سجل سعركتكوت رومي أبيض عمريوم سعر 120 جنيه، بينما سجل سعركتكوت رومي أبيض عمر شهرسعر 230 جنيه، أما عن سعر كتكوت رومي أسمر برونزي عمريوم سجل سعر 50 جنيه ، بينما سجل سعر كتكوت رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه.