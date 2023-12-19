أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من التراجع في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت حيث أن أسعارها تنعكس علي أسعار الدواجن في النهاية، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فإن قطاعان الكتاكيت شهدت تراجع في المعروض نتيجة إلي خروج عدد كبير من القطعان خارج المنظومة.

ونقدم في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار كتكوت أبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 24.5 جنيه إلى 28.5 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان اليوم سعر22 جنيه إلى 22.25 جنيه، وقد سجل سعر كتكوت ساسو 18 جنيه إلى 19 جنيه، كما سجل سعر كتكوت ساسو بيورسعر 19 جنيه إلى 20 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجل سعر كتكوت بلدي حر سعر مابين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، بينما سجلت أسعار كتكوت هجين سعر 12 جنيه إلى 13 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني 14 جنيه إلى 15 جنيه، وقد سجلت أسعار كتكوت روزي بيور 18 جنيه و19 جنيه.

أسعار الكتكوت البط اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سجل سعركتكوت بط فرنساوي عمريوم سعر 26 جنيه

سجل سعركتكوت بط مسكوفي عمريوم سعر 59 جنيه

سجل سعركتكوت بط مولارد عمريوم سعر 65 جنيه

أسعار الكتكوت رومي اليوم الثلاثاء

سجل سعركتكوت رومي أبيض عمريوم سعر 120 جنيه

سجل سعركتكوت رومي أبيض عمر شهرسعر 230 جنيه

سجل سعر كتكوت رومي أسمر برونزي عمريوم سعر 50 جنيه

سجل سعر كتكوت رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه