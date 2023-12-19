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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

تحرص الأسر المصرية على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة استقرار بالأسعار طبق ما قامت بإعلانه بورصة الدواجن في كافة الأنواع؛ إذ أن سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بتعاملات اليوم الصباحية مبلغ 61 جنيها، على أن سيصل إلى المستهلك النهائي بأسعار ستتراوح ما بين 65 و75 جنيها، طبق المنطقة، في كل منطقة تختلف عن الأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

وتوضح «الدستور» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في كافة أنواعها، سواء كانت البيضاء أو الدواجن البلدي في الأسواق المحلية و بورصة الدواجن، وخاصة عقب تراجعها بشكل يكون واضح الفترة الماضية، طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ 61 جنيها للكيلو في تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم 

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر  110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم 

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر ايضا؛ إذ وصلت إلى 77 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

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أسعار البانيه اليوم 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

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