الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض بعد عودة قطاعات متوقفة إلى العمل

الدواجن
الدواجن

أجمع خبراء صناعة الدواجن على استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مرجعين ذلك إلى استقرار أسعار الأعلاف وتوفيرها فى الأسواق، وهو ما أدى إلى وجود استقرار مماثل فى أسعار بيض المائدة والكتاكيت، علاوة على دخول عدد كبير من القطاعات الجديدة المنظومة من جديد.

وقال أنور العبد، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن تشكل أحد القطاعات الحيوية فى السوق الغذائية، وتتأثر أسعارها بعوامل متعددة تتراوح بين الإنتاج المحلى والتقلبات العالمية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يتطلب فحص كميات الإنتاج المحلى للدواجن وكيفية توازنها مع الطلب الداخلى.

وأضاف: «سوق الدواجن الآن تشهد حالة من الاستقرار، فى ظل توازن الطلب مع المعروض، وبالتالى هناك استقرار نسبى فى الأسعار، التى أصبحت تتناسب مع تكلفة الإنتاج». وواصل: «مع تراجع أسعار الأعلاف بشكل تدريجى خلال الفترة الماضية، عاد عدد كبير من القطاعات التى كانت خارج المنظومة إلى العمل بشكل منتظم مرة أخرى». وأرجع السبب وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت إلى خروج عدد كبير من قطاع الأمهات خلال أزمة الدواجن، ما تسبب فى قلة المعروض مع زيادة الطلب، إلى جانب تحسن الأحوال الجوية، وتراجع أسعار الأعلاف.

ورأى أن استقرار أسعار الدواجن فى السوق خلال الفترة الحالية يعود إلى عدة عوامل، مثل توازن العرض والطلب، وتأثير التطورات الإيجابية فى قطاع الثروة الحيوانية والزراعة.

وأوضح «العبد» أن «الإجراءات الحكومية للرقابة على جودة الدواجن وضمان سلامة المستهلك تسهم فى استقرار الأسعار، كما يُلاحظ أيضًا أن توافر المواد الخام والأعلاف بأسعار معقولة أسهم فى استقرار تكاليف إنتاج الدواجن، وبالتالى استقرار أسعارها».

 واختتم بقوله: «يؤدى استقرار أسعار الدواجن أيضًا إلى تعزيز قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير فرص عمل إضافية فى المجتمعات الريفية». وأكد أشرف المرشدى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية نتيجة استقرار أسعار الأعلاف، مبينًا أن الأسعار أصبحت أقل من أسعار المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والتى بلغت ٦٥ جنيهًا، بينما تباع من المزرعة بسعر ٦١ جنيهًا حاليًا.

وأرجع عضو اتحاد منتجى الدواجن ارتفاع أسعار الكتاكيت إلى ارتفاع أسعار الأمهات، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس فى النهاية على حجم الإنتاج بشكل عام، كما أن هناك أزمة تواجه القطاع، وهى إلغاء البيع الآجل نتيجة التغيرات فى الأسعار، ما أدى إلى وجود عجز لدى المربين.

وأفاد بأن الأعلاف يتم استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى ٩٥٪، لذا فإن أسعارها مرتبطة دائمًا بالسعر العالمى، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأعلاف المحلية من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية، وهو ما يتضح فى زيادة المساحة المزروعة بمحصول الذرة خلال الموسم المقبل، ما تنتج عنه تغطية نسبة كبيرة من السوق المحلية.

الأكثر قراءة

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

الشوط الأول.. سيطرة أهلاوية وتعادل سلبى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة