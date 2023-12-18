أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

مع بداية الصباح ينشغل المصريين بمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 بالسوق المحلي؛ نظرا لأنها مصدر البروتين الأساسي؛ حيث ارتفع السعر بنحو جنيه لتدور ما بين مبلغ 61 و62 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، طبقا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وتستهلك مصر شهريًا 150 ألف طن شهريًا في الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفراخ البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى ما بين مبلغ 100 و110 جنيهات، وبلغت الفراخ الساسو مبلغ 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن ما بين مبلغ 66 و68 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة بالخدمات البيطرية العديد من إجراءات احترازية من أجل مواجهة الأمراض الوبائية التى ستهدد الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال لقاحات منتجة محليًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة بالخدمات البيطرية في وزارة الزراعة عبدالحكيم محمود، ببيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بالدعم للثروة الداجنة وطرح أماكن تكون جديدة للاستثمار للنهوض في صناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الإثنين

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الإثنين إلى 61 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض الواحد، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو مبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وهوت أسعار الدواجن الساسو ببورصة الدواجن العمومية بمبلغ 4 جنيهات لتسجل قيمة 74 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء مبلغ 60 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن في مصر «محمد عادل» إلى 61 جنيهًا، وتسعى الحكومة المصرية لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري وذلك بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية باعتماد مصر من الدول التي ستطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وسجل سعر الساسو ببورصة الدواجن «محمد عادل» 75 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض قيمة 24 جنيها.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لكافة صادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وعدد من دول شرق آسيا وأفريقيا، طبق بيانات وزارة الزراعة.