السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم السبت بالمصنعية خاصة مع الانخفاض ‏

الذهب
الذهب

يتساءل كثير من المواطنين عبر محرك البحث ‫ جوجل ‬ عن أسعار الذهب اليوم السبت خاصة في ظل التغيرات الكثيرة التي تحل على الذهب خلال الأيام الماضية.


سعر الذهب اليوم بالمصنعية

‏هنا ستارت في السطور التالية كفت التفاصيل الخاصة بسعر الذهب اليوم السبت، وذلك من أجل توفير كافة التفاصيل كاملة عن أسعار الذهب خاصة أن أسعار الذهب فهم شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما يجعلهم يتسائلون عن أسعارهم بشكل مستمر.
 

سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء
 

نستعرض سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء من محلات الصاغة بدون مصنعية وفقا للأسعار الأخيرة عقب كسر الدولار الأمريكي في السوق الموازي حاجز 51 جنيها والتي تعد أعلى قمة له على الإطلاق والذي تسبب في وصول جرام الذهب إلى 3400 جنيه وجاءت الأسعار كما يلي:
 

التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب اليوم السبت
 

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو العيار الانقى للذهب إلى نحو 3468.5 جنيه للشراء و3440 جنيها للبيع بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.
 

سعر الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية إلى نحو 3035 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.

ومنه تصنع جنيهات الذهب والتي تعد الوسيلة الآمنة للادخار مع سهولة بيعه نظرا لوزنه الذي لا يتجاوز الـ 2.5 جرام ويصنع منه المشغولات الذهبية بالأوزان المختلفة أيضا.

ما هو أسعار الذهب اليوم السبت ٢٣ ديسمبر
 

وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 والذي يعد من أفضل المشغولات الذهبية في مصر إلى 2601.5 جنيه للبيع و2580 جنيها للشراء بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

 اقرأ أيضًا:

الجمعة.. مكتبة البلد تناقش رواية "ليلة النار" لـ إريك إيمانويل شميت

CNN: الاحتلال سمح لكلاب عسكرية بالهجوم على الموجودين في مستشفى كمال عدوان

أسعار الذهب ديسمبر خاصة مع الانخفاض ‏ الانخفاض يتساءل كثير من المواطنين أسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى مصر

عاجل.. الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 3-10-2023

عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

تفاصيل استهداف سفينة بطائرة مسيّرة قبالة سواحل الهند

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغني... وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟