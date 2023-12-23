تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم السبت بالمصنعية خاصة مع الانخفاض ‏

يتساءل كثير من المواطنين عبر محرك البحث ‫ جوجل ‬ عن أسعار الذهب اليوم السبت خاصة في ظل التغيرات الكثيرة التي تحل على الذهب خلال الأيام الماضية.



سعر الذهب اليوم بالمصنعية

‏هنا ستارت في السطور التالية كفت التفاصيل الخاصة بسعر الذهب اليوم السبت، وذلك من أجل توفير كافة التفاصيل كاملة عن أسعار الذهب خاصة أن أسعار الذهب فهم شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما يجعلهم يتسائلون عن أسعارهم بشكل مستمر.



سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء



نستعرض سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 في مصر للبيع والشراء من محلات الصاغة بدون مصنعية وفقا للأسعار الأخيرة عقب كسر الدولار الأمريكي في السوق الموازي حاجز 51 جنيها والتي تعد أعلى قمة له على الإطلاق والذي تسبب في وصول جرام الذهب إلى 3400 جنيه وجاءت الأسعار كما يلي:



التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب اليوم السبت



وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو العيار الانقى للذهب إلى نحو 3468.5 جنيه للشراء و3440 جنيها للبيع بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية إلى نحو 3035 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.

ومنه تصنع جنيهات الذهب والتي تعد الوسيلة الآمنة للادخار مع سهولة بيعه نظرا لوزنه الذي لا يتجاوز الـ 2.5 جرام ويصنع منه المشغولات الذهبية بالأوزان المختلفة أيضا.

ما هو أسعار الذهب اليوم السبت ٢٣ ديسمبر



وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 والذي يعد من أفضل المشغولات الذهبية في مصر إلى 2601.5 جنيه للبيع و2580 جنيها للشراء بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

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