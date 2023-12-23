السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: الاحتلال سمح لكلاب عسكرية بالهجوم على الموجودين فى مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

كشفت تحقيق لشبكة سي إن إن CNN  الأمريكية، عن أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات أثناء اقتحامه مستشفى كمال عدوان.

ووفقا لسي إن إن، فقد سمح  الجيش الإسرائيلي  لكلاب عسكرية بالهجوم على الموجودين في مستشفى كمال عدوان كما  استجوب أطباء مستشفى كمال عدوان بطريقة وحشية.

ووفقا لتحقيق سي إن إن، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات لاستخراج جثث دفنت حديثا في مستشفى كمال عدوا، كما  سحق الجثث بالجرافات أثناء اقتحامه مستشفى كمال عدوان.

وقالت سي ان ان، إن هناك بقايا بشرية متحللة متناثرة في أنحاء مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي.

الصحة العالمية: نشعر بالفزع جراء العدوان الإسرائيلي

وسبق وأعربت منظمة الصحة العالمية عن فزعها بعد الغارة الإسرائيلية القاتلة على مستشفى كمال عدوان في غزة، التي وقعت اليومين الماضيين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس: "تشعر منظمة الصحة العالمية بالفزع من التدمير الفعلي الذي لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعله خارج الخدمة وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 مرضى".

وأضاف: "حسبما ورد تم احتجاز العديد من العاملين الصحيين، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وتابع: "علمنا أن العديد من المرضى اضطروا إلى الإخلاء الذاتي، ما يعرض صحتهم وسلامتهم لخطر كبير، مع عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنشأة. ومن بين المرضى المتوفين، توفي العديد منهم بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات"، معربا عن قلقه على سلامة النازحين داخليًا الذين يحتمون في مبنى المستشفى".

وقال جيبريسوس: "لقد كان النظام الصحي في غزة في حالة انهيار بالفعل، كما أن خسارة مستشفى آخر يعمل بشكل محدود يشكل ضربة قاسية"، مضيفًا: "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى".

الشبكة الامريكية سي ان ان ة سي ان ان إدانة الإحتلال اخر اخبار الحرب في غزة إنهاء الحرب في غزة

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