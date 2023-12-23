السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. مكتبة البلد تناقش رواية "ليلة النار" لـ إريك إيمانويل شميت

رواية ليلة النار
رواية ليلة النار

يستضيف نادي كتاب البلد، ندوة لمناقشة رواية "ليلة النار" للكاتب الفرنسي إريك إيمانويل شميت، في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة المقبل، بمكتبة البلد في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية - الدور الأول.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

بعيدًا عن صخب العواصم الأوروبية وضوضائها، يرتحل كاتبٌ ومخرج سينمائي في عمق الصحراء الجزائرية رفقة فريق من السياح والمستكشفين.

جاء الكاتب العقلاني لاقتفاء آثار القديس شارل دو فوكو من أجل كتابة سيناريو فيلم عن سيرته. جاء محملا بأسئلة أستاذ الفلسفة وتصوراته المادية، فضاع وأضاع أسئلته في صحراء الطوارق..

ليلة واحدة من الضياع دون ماء ولا غذاء كانت كفيلة بقلب حياة الكاتب رأسًا على عقب. وليس الكاتب هنا غير إيريك إيمانويل شميت نفسه، وهو يرسم لنا الرحلة التي خاض غمارها في سن الثامنة والعشرين، وزعزعت كل قناعاته الفلسفية المادية، لتفتح قلبه على عالمٍ من السكينة والسلام، وتضع قدميه على مسارٍ جديد سيحدد كل أعماله الأدبية فيما بعد.

"ليلة النار" رحلة في المكان، تنقلب فجأة إلى رحلة داخل عوالم الذات، لتفضح غرورها الزائف وتضعها أمام تناقضاتها في مرآة الكون.. "عندما أقول أنا موجود، فهذا يعني أني لن أكون موجودًا بعد ذلك، وكلمة حي ليست سوى المرادف الحقيقي لكلمة فان، يصبح كبرائي هو عوزي وقوتي تمسي نقصاني، ويمتزج الفخر بالخوف".

إريك إيمانويل شميت

إريك إيمانويل شميت ( 28 مارس 1960)؛ روائي وكاتب مسرحي ومخرج فرنسي من أصول بلجيكية، قدمت أعماله في المسارح العالمية، واشتهرت في الوطن برواية "مسيو إبراهيم وزهور القرآن".

ومن أعماله أيضا: طائفة الأنانيين La secte des égoïstes - ألبان ميشيل 1994، أوسكار والسيدة الوردية، مذكرات آن فرانك (مسرحية)، خيانة آينشتاين (مسرحية)، اعترافات زوجية (مسرحية)، انتقام الغفران (قصص)، فضلا عن رواية "يرى من خلال الوجوه" 2016.

إريك إيمانويل شميت ليلة النار رواية مكتبة البلد العواصم الأوروبية نادي كتاب البلد

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