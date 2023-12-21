الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. حفل مناقشة وتوقيع كتاب "ضحايا حريق الفن" لعيد عبدالحليم

ضحايا حريق االفن
ضحايا حريق االفن

تستضيف مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة كتاب" ضحايا حريق الفن" الصادر عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون، "للكاتب الصحفي والشاعر عيد عبد الحليم، وذلك في الخامسة مساء السبت المقبل بمقر مكتبة البلد بوسط القاهرة، وييناقش الكتاب الناقد والأكاديمي الدكتور محمد زعيمة، ويدير اللقاء الكاتب الروائي على قطب.

 ضحايا حريق الفن 

ترجع فكرة هذا الكتاب إلى سبتمبر 2005؛ وهو الشهر الذي اندلع فيه حريق "مسرح بني سويف"، الذي راح ضحيته 55 فنانًا وناقدًا من زهور المسرح المصري، لكن حالت ظروف خاصة وعامة دون إتمام الكتاب، الذي يحاول الاقتراب من التجربة الفنية والإبداعية لكل من بهائي الميرغني وصالح سعد وحازم شحاتة ومحسن مصيلحي وأحمد عبد الحميد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده وحسني أبو جويلة. 

إضافة إلى تجربة فرقة الفيوم المسرحية، صاحبة العرض الذي تسبب في الكارثة. وهم من صفوة النخبة المسرحية في مصر والعالم العربي، ومعظمهم ينتمي إلى جيل السبعينيات، ذلك الجيل المفصلي في الثقافة المصرية والعربية وكلهم لهم تجارب مميزة في مجالات المسرح المختلفة على مستوى التأليف والإخراج والإعداد المسرحي والإدارة المسرحية والنقد، وكان لكل منهم مشروعه الفني الخاص.

بينهم سيد إمام وحمدي أبو جليل.. كتاب فارقونا في 2023

أما عن عيد عبد الحليم 

هو كاتب صحفي وشاعر رئيس تحرير مجلة أدب ونقد له ما يزيد عن عشرون كتابًا ما بين الدواوين الشعرية والكتب الفكرية والنقدية والمسرحيات الشعرية ومنها ظل العائلة والعائش قرب الأرض وتحريك الأيدي وفقه المصادرة وجيل السبعينيات وتحولات الثقافة في مصر، مسرح الشارع في العالم العربي، وديوان شجر الأربعين، سماوات واطئة وظل العائلة وتحريك الأيدى وكونشيرتو ميدان التحرير والعائش قرب الأرض، وحديقة الثعالب وموسيقى الأظافر الطويلة، إضافة إلى عدة كتب نقدية منها رسائل نجيب محفوظ والشعر النسائى فى مصر والحرية وأخواتها.وغيرها من الاعمال التي تنوعت بين الشعر والكتابات النقدية والبحثية في مجالات الأدب.

حفل توقيع ومناقشة كتاب ضحايا حريق الفن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون الشاعرعيد عبد الحليم مكتبة البلد الروائي على قطب الدكتور محمد زعيمة

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