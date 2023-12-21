بينهم سيد إمام وحمدي أبو جليل.. كتاب فارقونا في 2023

يلملم العام الثالث والعشرين في الألفية الثانية أوراقه ليودعنا بعد أيام قليلة، شهد خلاله العديد من الأحداث السياسية والفكرية، الاجتماعية والثقافية، ومن بينها رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام. وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز وجوه الثقافة المصرية الراحلين هذا العام.

كتاب ومثقفين فارقونا في 2023

لم تكد تمر ثلاثة أيام من شهر يناير 2023 حتي فجع الوسط الثقافي المصر والعربي بخبر رحيل شيخ المترجمين دكتور محمد عناني، بعد رحلة عطاء ثرية بالعديد من الترجمات، والتي أثري من خلالها المكتبة العربية، وأضاف لقراء لغة الضاد، العشرات من الترجمات في فروع الفن والأدب، إلي جانب عمله الأكاديمي.وهو الشهر عينه الذي شهد ميلاده في الرابع منه عام 1939.

دكتور محمد عناني

تميز مشروع المترجم الدكتور محمد عناني، بالثراء والتنوع والتعدد، فلم يقف على حدود الترجمة فقط، إنما مارس النقد الأدبي والتأليف، ومن مؤلفاته: “أغنيات الخريف ــ مرشد المترجم.. مدخل إلى التحولات الدلالية والفروق اللغوية ــ الأدب والحياة”، وغيرها.

ومن أحداث رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام، فارقنا أيضا هذا العام الناقد والمترجم سيد إمام، أحد أبرز الوجوه الثقافية المصرية، والذي غادرنا في 29 مارس 2023، وهو واحد من أبرز المترجمين المصريين حيث للمكتبة العربية العشرات من المؤلفات والكتب النقدية والدراسات الفكرية، منها: “الخروج من مصر.. مشاهدات ومجادلات لسيرة ذاتية”، والكتاب عن السيرة الذاتية للمفكر المصري إيهاب حسن. كتاب "تعليم ما بعد الحداثة.. المتخيل والنتظرية"، من تأليف براندا مارشال، موسوعة "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" لأورليش مارزوف، وكتاب "العولمة نص أساس" للمفكر جورج ريتز، "قاموس السرديات" من تأليف جيرالد برنس، "فكرة ما بعد الحداثة" لــ كريستوفر باتلر.

الناقد سيد إمام

ومن ترجمات سيد إمام أيضا: “الميتافكشن” للباحثة باتريشيا ووه، "تقطيع أوصال أوروفيوس"، "أدب الصمت.. هنري ميللر وصامويل بيكيت" ــ "أقنعة بارت" لـ جوناثان كلر ــ ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب آخر تحت عنوان "الشعرية البنيوية" ــ "الأيدلوجيا والخطاب" لــ فان ديك ــ "تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة"، للمفكر إيهاب حسن، ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب "النقد النظير.. سبعة تأملات في العصر"، وكتاب آخر بعنوان "أوديب أو تطور ما بعد الحداثة" ــ "التوسل بالبنيوية" لـ ديفيد لودج وغيرها الكثير من الترجمات التي قدمها الناقد والمترجم السيد إمام إلي قراء اللغة العربية.

وفي 18 يونيو 2023 رحل عن دنيانا الكاتب المسرحي والمفكر الكبير محمد أبو العلا السلاموني، وهو في غمرة اجتماع عمل لمجلة “مسرحنا”، غادر وهو مهموم بالثقافة المصرية وشواغلها.

قدم “السلاموني”، للمكتبة العربية العشرات من الأعمال المسرحية، نذكر من بينها مسرحيات: “رجل في القلعة”، “ليلة القدر”، “رسائل الشيطان.. دراما مسرحية شبه تسجيلية”، “عرش الحب”، “المحروسة والمحروس أو الملكة والخليفة”. وغيرها من الأعمال المسرحية، التي قدمها أبرز مخرجي المسرح في مصر.

محمد أبو العلا السلاموني

أما في مجال الدراما التليفزيونية، فكتب محمد أبوالعلا السلاموني، العشرات من الأعمال التليفزيونية من بينها: الحب في عصر الجفاف، سنوات الحب والملح، المتاهة، الورثة، صفقات ممنوعة، أحلام مسروقة، زهرة الياسمين، المصري أفندي، الفراشات تحترق دائمًا وغيرها.

كما حصل “السلاموني” علي العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي للعام 1984 ــ جائزة الدولة للتفوق في العام 2012 ــ جائزة الدولة التقديرية عام 2018.

ومن وقائع رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام، رحيل الكاتب الروائي القاص حمدي أبو جليل، في 11 يونيو في رحيل صادم ومفاجئ، مخلفا وراءه سيرة من الحكي والإبداع. وهو من جذور بدوية، صدرت له أعمال: «قيام وانهيار دولة الصاد شين٬ وأسراب النمل٬ والفاعل والتي فاز عنها بجائزة نجيب محفوظ 2008، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات٬ نحن ضحايا عك، ورواية لصوص متقاعدون٬ وأشياء مطوية بعناية فائقة٬ ويدي الحجرية، وروايته “ديك أمي” التي صدرت عقب رحيله بقليل.

حمدي أبو جليل

وفي سياق رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام، رحيل المفكر دكتور شوقي جلال في 17 سبتمبر 2023، والذي ألف وترجم عشرات المؤلفات في مختلف فروع المعرفة، كالفلسفة، والتصوف وعلم الكلام ونظرية المعرفة ومناهج البحث، وغيرها بالإضافة إلي إسهاماته المهمة والكبيرة التي أثري من خلالها المكتبة العربية بالعشرات في شتي فروع المعرفة.

دكتور شوقي جلال

أثري شيخ الترجمة العلمية دكتور شوقي جلال المكتبة العربية بعشرات العناوين والمؤلفات التي أتاحها من خلال ترجمته لها للقارئ العربي، ومن بين ترجماته، رواية “المسيح يصلب من جديد” لــ نيكوس كازانتزاكيس، وترجمها عن الإنجليزية والفرنسية، وليس اليونانية مباشرة.

وضمن رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام، وفاة الروائي كمال رحيم في 29 سبتمبر 2023، عن عمر ناهز الــ 76 قدم خلالها العديد من الأعمال الروائىة التي استحق عنها لقب صوت القرية المصرية الروائى.

في مسيرة كمال رحيم الأدبية والإبداعية، عدد كبير من الكتابات الروائية والقصصية، والتي تناول من خلالها عالم القرية المصرية وأجواءها، عاداتها وتقاليدها، الروابط الاجتماعية بين أهاليها، والقيم الإنسانية التي تربطها بروابط وثيقة.

كمال رحيم

ومن بين أعمال كمال رحيم، التي صدحت بصوت القرية المصرية، روايات" “أيام لا تنسي”، “قهوة حبشي”، “المليجي”، “دكاكين تغلق أبوابها”، بالإضافة إلي مجموعته القصصية “لقمة العيش”، وثلاثية اليهود: المسلم اليهودي، أيام الشتات، وأحلام العودة.

وفي سياق رحيل كتاب ومثقفين فارقونا هذا العام، وفاة كاتب الأطفال الأبرز يعقوب الشاروني في 23 نوفمبر 2023، قبل أن يشهد دورة معرض كتاب الطفل 2024 والتي تحمل اسمه هذا العام.

وخلال مشواره الأدبي الطويل في كتابة الطفل قدّم يعقوب الشاروني المئات من كتب وقصص الأطفال، من بينها: الجائزة وأنياب النمر، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء، حسناء والثعبان الملكي، أحسن شىء أني حرة، سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، الرحلة العجيبة لعروس النيل، الأعمى وكنز الصحراء، طيور الأحلام، ثروة تحت الأرض، الصياد ودينار السلطان، وغيرها العديد في أدب الأطفال واليافعة.

كما قدم يعقوب الشاروني للمكتبة العربية العديد من الدراسات، نذكر من بينها: أبناء أكثر نجاحا.. حكايات لبناء أجيال قادمة ناجحة، أسرار بيت الطالبات، تنمية عادة القراءة عند الأطفال وغيرها.