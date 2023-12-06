مكتبة البلد تناقش رواية "متاهة العابد" لـ محمد يوسف الغرباوي.. السبت

تستضيف مكتبة البلد، الكاتب محمد يوسف الغرباوي، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدي، على أن يناقشه ويدير اللقاء الكاتب سامح الجباس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري، بمقر المكتبة الكائن في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير.

متاهة العابد

يحكي فيها الكاتب، قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، والقصة تدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.

وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد" فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.. الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.

وعلى الغلاف الخلفي للرواية نقرأ:

إن أحط أنواع الخيانة أن تخون الحقيقة؛ وأشد أنواع الخِداع لؤمًا أن تخدع نفسك؛ وأنا والله ما كنت خائنًا ولا مخادعًا، ولم أضلل الناس، ولم أحي الفتنة في النفوس؛ بل أجليت لأعينهم الحقيقة، وأنرت العقول بالعلم الحقيقي من غير زيفٍ ولا خداع؛ ولا أرى فيما فعلت إلا واجبًا ألزمني إياه ما تعلمته وما لقنته على يد نساك وعلماء كنت أنت فيما مضى أحبهم وأقربهم إلى قلبي وعقلي، قبل أن تضيع من قدميك معالم الطريق.

محمد يوسف الغرباوي

محمد يوسف الغرباوي؛ كاتب وروائي وقاص مصري من مواليد حي العجوزة بالقاهرة، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976 في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

صدرت مجموعته القصصية الأولى "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وفي أبريل 2021 صدرت الطبعة الأولى من روايته "متاهة العابد" عن منشورات إيبييدي، والتي ترشحت الأسبوع الماضي ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية.