الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة البلد تناقش رواية "متاهة العابد" لـ محمد يوسف الغرباوي.. السبت

متاهة العابد
متاهة العابد

تستضيف مكتبة البلد، الكاتب محمد يوسف الغرباوي، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدي، على أن يناقشه ويدير اللقاء الكاتب سامح الجباس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري، بمقر المكتبة الكائن في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير.

متاهة العابد

يحكي فيها الكاتب، قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، والقصة تدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.

وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد"  فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.. الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.

وعلى الغلاف الخلفي للرواية نقرأ:

إن أحط أنواع الخيانة أن تخون الحقيقة؛ وأشد أنواع الخِداع لؤمًا أن تخدع نفسك؛ وأنا والله ما كنت خائنًا ولا مخادعًا، ولم أضلل الناس، ولم أحي الفتنة في النفوس؛ بل أجليت لأعينهم الحقيقة، وأنرت العقول بالعلم الحقيقي من غير زيفٍ ولا خداع؛ ولا أرى فيما فعلت إلا واجبًا ألزمني إياه ما تعلمته وما لقنته على يد نساك وعلماء كنت أنت فيما مضى أحبهم وأقربهم إلى قلبي وعقلي، قبل أن تضيع من قدميك معالم الطريق.

محمد يوسف الغرباوي 

محمد يوسف الغرباوي؛ كاتب وروائي وقاص مصري من مواليد حي العجوزة بالقاهرة، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976 في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

صدرت مجموعته القصصية الأولى "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وفي أبريل 2021 صدرت الطبعة الأولى من روايته "متاهة العابد" عن منشورات إيبييدي، والتي ترشحت الأسبوع الماضي ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية.

مكتبة البلد الكاتب محمد يوسف الغرباوي متاهة العابد منشورات إبييدي الكاتب سامح الجباس متاهات الحياة

مواد متعلقة

"الناشرين المصريين" يُعلن فتح الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمشروع "الوعى البيئى" بكفر الشيخ

هالة فودة وباسل رمسيس ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية.. غدا

الخميس.. "الفنون التشكيلية" يُنظم احتفالية "أنت مش لوحدك" بمتحف محمد ناجي

قصور الثقافة تناقش "الأمان المجتمعي" بملتقى مناهضة العنف ضد المرأة بالبحيرة

السبت.. "أقفاص فارغة" لـ فاطمة قنديل على مائدة المركز الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف الموعد

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. 14 ديسمبر

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60