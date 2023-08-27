"انتهى من كتابته قبل رحيله.. منشورات إبييدي تحيي عالم بهاء عبد المجيد في نقد الرواية

صدر كتاب جديد للدكتور الراحل بهاء عبدالمجيد، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، وذلك بعنوان"عالم بهاء عبد المجيد فى نقد الرواية".

ووقع الكاتب بهاء عبدالمجيد، روايته "القطيفة الحمراء"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2020 بجناح دار نشر "إبييدي"، والتي تعد آخر أعماله الادبية الصادرة عنه قبل رحيله.

القطيفة الحمراء.. آخر الأعمال الأدبية لبهاء عبد المجيد

«القطيفة الحمراء» رواية جديدة للمبدع بهاء عبد المجيد صدرت عن دار نشر «إبييدي»، «القطيفة الحمراء» هي رواية أجيال فهى رحلة تتبع لحياة شخصية «حسام» من ستينات القرن الماضي وحتى قيام ثورة 2011 بمصر، الزمن هنا نسبى فحسام يتأرجح من الطفولة للبلوغ للشباب للنضج ولكن هناك حيوات متقاطعة مع حياته، مثل سيرة الأب والأم والأخوات والجيران.

منشورات إبييدي تتعاقد مع أمير تاج السر

على جانب آخر، أعلنت منـشورات إبـيـيـدي تعاقدها علي نشر أولى أعمالها مع الكاتب الكبير أمير تاج السر.

أمير تاج السر ولد عام ١٩٦٠ بالخرطوم هو طبيب وروائي سوداني.

عاش بين مصر والسودان في الفترة من ١٩٨٠ الى ١٩٨٧، تخرج من كلية طب طنطا، ثم عاد الى السودان للعمل كطبيب، بدأ الكتابة في سن مبكرة ففي المرحلة الابتدائية كان يكتب القصص البوليسية،تقليدا لما كان يقرأه صغيرا،

نالت أعماله اهتماماً كبيراً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.وصلت روايته "صائد اليرقات"للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011. وترجمت اعماله الي ثلاثة عشر عملًا ، وحصل علي جائزة كتارا عام ٢٠١٥ ، وله العديد والعديد من الأعمال الروائية الهامة.

وبمناسبة هذا التعـاقد علَّق الـدكـتور عـمـاد الديـن الأكـحـل، مؤسس شـركات إبييدي قائلاً: "عملنا بجهد وإخلاص كبيرين منذ بدء نشاط النشر بمنشورات إبييدي لتقديم محتوى أدبي مميز لذا عملنا على نشر عناوين مميزة ومتنوعة واليوم نؤكد علي ذلك بالتعاقد مع الروائي السودانى الكبير أمير تاج السر الذى أمتع القراء في جميع أنحاء العالم العربي برواياته الملحمية وأسلوبه الرائق .

هذا وأكـد الأكـحل– أثناء حديثه- على بـذل فريق منشورات إبيـيـدي قصارى جهدهم لإصـدار الأعمال بالشكل المرغوب فيه وفقًا لرؤية الـدار، ومتابعتها لـضمان وصولها لمُختلف القراء.

ومن جانبه قال الأستاذ محمود عبد النبي محمود، مدير مكتب القاهرة ومسئول تعـاقدات الشـرق الأوسط إن "الدار عملت على تقديم تنوع من إبداعات الشباب، بجانب العديد من كبار الأدباء والمفكرين والموهبين من مُختلف أرجاء الوطن العربي، وكلي ثقة بأن هذا العمل المتميز سيحظى بتقدير عموم القرَّاء والمهتمين على جميع المستويات".

وأكد عبد النبي في نهاية حديثه على إتاحة العمل فور صـدوره، عبر منصة إبييدي، كما سيتم تـوزيع العمل– أيضًا– في معارض الكتب الدولية والمحلية، وفي جـميع منافذ البيع التقليدية المختلفة، سعيًا منا لإتاحة هذا الـعـمـل الجاد للقـارئ العـربي أينما كان".