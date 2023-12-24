الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 خلال منتصف التعاملات

الذهب
الذهب

تصدر سعر الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يعد الذهب من أقدم المعادن المعروفة للإنسان، وله تاريخ طويل في الاستخدامات الاقتصادية والثقافية، ويُعتبر رمزًا للثروة والاستقرار، ويُستخدم في الاستثمار والمجوهرات والتطبيقات التقنية بسبب استقراره وقيمته المستمرة.

وينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب، حيث شهد استقرارًا في محلات الصاغة المصرية. 

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 24 ديسمير 2023 استقرارًا مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيهًا، ويعد هو الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة في مصر. 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد، في منتصف التعاملات، نحو 3480 جنيهًا للجرام في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد استقرارًا ليبلغ نحو 3050 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات.

سعر الذهب عيار 18 

كما استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في منتصف التعاملات، ليسجل 2610 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

سعر الذهب عيار 14 

شهد سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة في مصر، ليبلغ نحو 2033 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 9 

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1230 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 23720 جنيهًا.

سعر الذهب العالمى بالدولار

شهد سعر الذهب عالميا استقرارا اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، ليبلغ 2053 دولارا للأونصة، بحسب شاشة البورصة العالمية

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد محلات الصاغة المصرية سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

الأكثر قراءة

حكاية بدلة رقص تسببت في القبض على بوسي

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 خلال منتصف التعاملات

كواليس أزمة الولايات المتحدة وإسبانيا.. تحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين يثير الجدل

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة