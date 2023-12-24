سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 خلال منتصف التعاملات

تصدر سعر الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يعد الذهب من أقدم المعادن المعروفة للإنسان، وله تاريخ طويل في الاستخدامات الاقتصادية والثقافية، ويُعتبر رمزًا للثروة والاستقرار، ويُستخدم في الاستثمار والمجوهرات والتطبيقات التقنية بسبب استقراره وقيمته المستمرة.

وينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب، حيث شهد استقرارًا في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 24 ديسمير 2023 استقرارًا مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيهًا، ويعد هو الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد، في منتصف التعاملات، نحو 3480 جنيهًا للجرام في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد استقرارًا ليبلغ نحو 3050 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

كما استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في منتصف التعاملات، ليسجل 2610 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 14

شهد سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة في مصر، ليبلغ نحو 2033 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1230 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 23720 جنيهًا.

سعر الذهب العالمى بالدولار

شهد سعر الذهب عالميا استقرارا اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، ليبلغ 2053 دولارا للأونصة، بحسب شاشة البورصة العالمية