ننشر لكم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، وسجل ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

وفي هذا الصدد، نعرض لكم أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

وفي هذا الجانب، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 25-12-2023، نحو 3600 جنيه مصري، ويعد هو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وفي هذا السياق، بلغ سعر الذهب في مصر عيار 21، نحو 3150 جنيه مصري، وهو النوع الأكثر انتشارا في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

سعر الجرام عيار 18 النهارده

و حقق سعر الذهب في مصر عيار 18 اليوم، حوالي 2700 جنيه مصري، وهو النوع الأكثر انتشارًا في صعيد مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 14 النهارده

وفي جانب آخر، شهد سعر الذهب عيار 14، نحو 2060 جنيه للبيع، و2043.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 12 الآن

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1765.75 جنيه للبيع، و1751.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9، حوالي 1324.25 جنيه للبيع، و1313.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين، نحو 24720 جنيه مصري.

أسعار الفضة اليوم

جرام فضة نقي عيار 99.9: 24.02 جنيه مصري.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8: 23.02 جنيه مصري.

جرام فضة استرليني عيار 92.5: 22.22 جنيه مصري.

جرام فضة عيار 875 «الفضة السعودي»: 21.02 جنيه مصري.

جرام فضة عيار 800: 19.22 جنيه مصري.

جرام فضة عيار 750: 18.02 جنيه مصري.

جرام فضة عيار 585: 14.05 جنيه مصري.