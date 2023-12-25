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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم عيار 18 وحقيقة وقف التداول عليه في سوق الصاغة

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعات قياسية لم تسجلها من قبل في تاريخها، كما سجلت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة ارتفاعات تاريخية مما دعى القائمون على سوق الصاغة في مصر لوقف التداول على الذهب لثبوت تلاعب في الاسعار، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم عيار 18 وحقيقة وقف التداول عليه في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 في سوق الصاغة قبل وقف التداول على الاسعار للبيع 2،666 جنيه، وللشراء 2،683 جنيه، وجاءت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة لباقي الأعيرة والموقوف عنها التداول الآن كالتالي: 

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 للبيع 3،554 جنيه، وللشراء 3،577 جنيه، و أسعار الذهب اليوم عيار 22    :للبيع 3،258 جنيه، وللشراء 3،279 جنيه. 

بينما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري للبيع 3،110  جنيه، وللشراء 3،130 جنيه، وسجل عيار 14     للبيع 2،073 جنيه، وللشراء 2،087 جنيه، وعيار 12          للبيع 1،777 جنيه، وللشراء 1،789 جنيه. 

وبلغ سعر الاونصة    للبيع 110،538 جنيه، وللشراء 111،249 جنيه، وسعر الجنيه الذهب   بيع 24،880 جنيه، وللشراء 25،040 جنيه، وسعر كيلو الذهب للبيع 3،554،286 جنيه، وللشراء 3،577،143 جنيه. 

 

توقعات سعر الذهب 2024 في مصر وسعر جرام الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-12-2023 بالجنيه المصرى والدولار للجرام والأوقية

حقيقة وقف تسعير الذهب في مصر 

وتم وقف تسعير الذهب في مصر اليوم بعد أن سجلت كافة أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية لم تسجلها في تاريخها، وتم وقف حركة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، من اغلب منصات الذهب  لعدم الاستقرار، مبررين ذلك بتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية.

و قفزت الأسعار في سوق الذهب  بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا، وهو ما أرجعه  سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلًا عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.

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