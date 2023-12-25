شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، بيانًا توضيحيًا، تنفي في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان علي النحو التالي: "نُسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار ونوضح الآتي في هذا الشأن:-

وأضافت الشعبة: نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب وحول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار نوضح أن هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية، وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الأعياد المقدسة وبداية العام الجديد، وقد أدى سرعة تغير الأسعار إلى ارتباك في بعض المحلات بما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء.

وأضافت الشعبة، نؤكد من جديد أنه لا توقف لحركة البيع والشراء بالأسواق المحلية.

وتؤكد الشعبة عدم مسئوليتها عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب بإعلان أو عدم الإعلان عن الأسعار.