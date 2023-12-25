الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

الذهب
الذهب

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، بيانًا توضيحيًا، تنفي في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان علي النحو التالي: "نُسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار ونوضح الآتي في هذا الشأن:- 

وأضافت الشعبة: نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب وحول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار نوضح أن هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية، وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الأعياد المقدسة وبداية العام الجديد، وقد أدى سرعة تغير الأسعار إلى ارتباك في بعض المحلات بما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء.

وأضافت الشعبة، نؤكد من جديد أنه لا توقف لحركة البيع والشراء بالأسواق المحلية.

وتؤكد الشعبة عدم مسئوليتها عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب بإعلان أو عدم الإعلان عن الأسعار.

الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم تداول الذهب مواسم الأعياد

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح يرد على انتقادات تجاهل غزة

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

أسعار الذهب اليوم عيار 18 وحقيقة وقف التداول عليه في سوق الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس