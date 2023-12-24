الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: جذب الاستثمار لن يحدث قبل حل مشكلة الدولار

الاستثمار
الاستثمار

 قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هناك ضرورة لمحاصرة التضخم سريعًا، والتخلص من وجود فرق  ما بين سعر الصرف  الدولار الرسمي، وسعره في السوق الموازي،  قبل الحديث عن جذب الاستثمار.

 وتابع "نافع"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لرفع سعر الفائدة، ووضع سياسات للتشديد النقدي والمالي، وتقليل الانفاق على بعض المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري، خلال الاجل القصير، وإذا حدث ذلك فهناك امكانية لتقليل معدل التضخم.

 وأضاف أن هناك ضرورة لفصل وزارة التجارة عن الصناعة، لأن هناك ضرورة لإحداث توازن ما بين التجارة والصناعة،  حتى لا ينحاز الوزير لطرف  مثل "التجار" على حساب الطرف الآخر "الصناع"، مشددًا على ضرورة دمج وزارة الصناعة مع تكنولوجيا المعلومات مثلما هو موجود في الصين، لان التكنولوجيا تتكامل مع الصناعة. 

ولفت إلى أن الاهتمام بالسياحية من الممكن أن يساهم في حل مشكلة العملة الصعبة، خاصة أن المنتج السياحي لا يحتوي على أي مورد أجنبي، فأي سلعة تحتوي على مورد أجنبي، وهذا الأمر غير موجود في السياحة على الإطلاق.

 

فضائية ten الدولار مدحت نافع

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