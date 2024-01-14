سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

سعر سبيكة الذهب من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من المعدن الأصفر في حفظ أموالهم خاصة مع الارتفاعات المتتالية للذهب على مدار الاشهر الماضية والمنذرة بمزيد من الزيادة خلال الفترة القادمة.

ننشر في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 1 جرام وفق ما جاء في أسواق الصاغة ومنصات تداول أسعار الذهب.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

يبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24

3،831.43 جنيه

يبلغ سعر سبيكة وزن ذهب 0.5 جرام عيار 24

1،995.71 جنيه

يبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 0.25 ربع جرام عيار 24

1،052.86 جنيه

أسعار سبائك الذهب في مصر

يبلغ سعر أونصة ذهب وزن 31.10 جرام عيار 24

118،971.43 جنيه

يبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام عيار 24

38،254.29 جنيه

يبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100جرام عيار 24

382،542.86 جنيه

يبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام عيار 24

9،563.57 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 25،920 جنيه وللشراء 26،240 جنيه

بلغ سعر الاونصة للبيع 115،159 جنيه وللشراء 116،581 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،703 جنيه وللشراء 3،749 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

بلغ سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،240 جنيه وللشراء 3،280 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،777 جنيه وللشراء 2،811 جنيه

بلغ سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،160 جنيه وللشراء 2،187 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،702،857 جنيه وللشراء 3،748،571 جنيه