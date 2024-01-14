سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الذهب هو أكثر الموضوعات الشائكة في الوقت الحالي بعد حالة الارتفاعات الجنونية التي وصل لها على مدار الشهرين الماضيين دون وجود أي فرصة للانخفاض من جديد إلى قيم كانت إلى حد ما معقولة وفق أراء الخبراء الاقتصاديين.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 14 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار للبيع والشراء، وفق الأعيرة المتداولة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،674 جنيه وللشراء 3،731 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،368 جنيه وللشراء 3،420 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،215 جنيه وللشراء 3،265 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،756 جنيه وللشراء 2،799 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،143 جنيه وللشراء 2،177 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،837 جنيه وللشراء 1،866 جنيه.

سعر الاونصة للبيع 114،270 جنيه وللشراء 116،047 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،720 جنيه وللشراء 26،120 جنيه.

سعر الكيلو للبيع 3،674،286 جنيه وللشراء 3،731،429 جنيه.

متوسط سعر الذهب بالدولار

سعر أوقية الذهب 2،049 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 24 ، 65.87 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 ، 60.38 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21، 57.64 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 ،49.41 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 ، 38.43 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12، 32.94 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 ، 24.70 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب 461.13 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب 65،874 دولار أمريكي.

سعر ذهب بي تي سي btc

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 31.10 جرام 126615 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 100جرام 406790 جنيهًا.