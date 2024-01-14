الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

سعر الذهب هو أكثر الموضوعات الشائكة في الوقت الحالي بعد حالة الارتفاعات الجنونية التي وصل لها على مدار الشهرين الماضيين دون وجود أي فرصة للانخفاض من جديد إلى قيم كانت إلى حد ما معقولة وفق أراء الخبراء الاقتصاديين.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 14 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار للبيع والشراء، وفق الأعيرة المتداولة في السوق المصري. 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،674 جنيه وللشراء 3،731 جنيه.
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،368 جنيه وللشراء 3،420  جنيه.
سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،215 جنيه وللشراء 3،265 جنيه.
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،756 جنيه وللشراء 2،799 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،143  جنيه وللشراء 2،177 جنيه.
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،837 جنيه وللشراء 1،866 جنيه.
سعر الاونصة للبيع 114،270  جنيه وللشراء 116،047  جنيه. 
سعر الجنيه الذهب للبيع 25،720 جنيه وللشراء 26،120 جنيه.
سعر الكيلو للبيع 3،674،286 جنيه وللشراء 3،731،429 جنيه. 

مجلس الذهب العالمى: خروج استثمارات من صندوق الذهب

سعر الذهب اليوم بالدولار السبت 13 يناير 2024 في البورصة

متوسط سعر الذهب بالدولار 

سعر أوقية الذهب 2،049 دولار أمريكي. 
سعر الذهب عيار 24 ، 65.87 دولار أمريكي. 
سعر الذهب عيار 22 ، 60.38 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 21، 57.64 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 ،49.41 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 14 ، 38.43 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 12، 32.94 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 9  ، 24.70 دولار أمريكي.
سعر جنيه الذهب 461.13 دولار أمريكي.
سعر كيلو الذهب 65،874 دولار أمريكي.

سعر ذهب بي تي سي btc

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 31.10 جرام  126615 جنيهًا. 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 100جرام 406790 جنيهًا.

txt

0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

txt

عيار 24 بكام؟| أسعار الذهب اليوم بالمصنعية في مصر السبت 13-1-2024

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك 

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حالة الطقس اليوم الأحد 2024/1/14 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر 

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل