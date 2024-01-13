السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 24 بكام؟| أسعار الذهب اليوم بالمصنعية في مصر السبت 13-1-2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعاني أسعار الذهب محليًا وعامليًا من توتر جراء الحرب على غزة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر، وتزداد أسعار المعدن الأصفر أيضا بعد الهجمات البريطانية- الأمريكية على اليمن الخميس الماضي، لذا يكثف البحث عن أسعار الذهب عيار 24 فهو العيار الأكثر نقاءً وإقبالًا  للادخار قد استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 على أخر ارتفاع سجله في ختام تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 13 -1-2024 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت في مصر  13 -1-2024 في أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 السبت 13 يناير 2024

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى حوالي 3720 جنيهًا اليوم السبت 13 يناير 2024.

سعر جرام الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره اليوم السبت 13 يناير 2024، حيث بلغ نحو 3255 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 13 يناير 2024، نحو 2790 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب اليوم 13-1-2024 

وقد سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم السبت 13 يناير 2024، ليبلغ نحو 26040 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب اليوم بالدولار نحو السبت 13 يناير 2024 عند مبلغ، 2048 دولارًا، بعد أن أغلق التداول أمس على 2049.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية في مصر السبت 13-1-2024 

كما تختلف أسعار الذهب في المصانع من تاجر إلى آخر ومن محل إلى آخر، على سبيل المثال، في حالة عيار 21 الذي يبلغ سعره الآن 3255 جنيهًا، فإن تكلفة المصنعية للجرام تصل غالبًا إلى 150 جنيهًا، مما يجعل سعر الذهب عيار 21 في المصانع يصل إلى 3405 جنيهات في محلات الصاغة، أما الدمغة فهي ثابتة على سعر جرام الذهب وتقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق.

قيمة مصنعية الذهب 2024 

في عام 2024، شهدت أسعار مصنعيات العملات الذهبية تحركات ملحوظة، حيث بلغ سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها للجرام، وسجل سعر مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها للجرام. أما مصنعية نصف الجنيه الذهب فقد وصل سعرها إلى 60 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها للجرام.
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