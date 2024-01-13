السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكاميرون تكشف موقف أبو بكر من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

أبو بكر
أبو بكر

كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، منذ قليل، عن حجم إصابة فينسنت أبو بكر قائد المنتخب بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في مران الفريق الجمعة.


ويلعب منتخب الكاميرون أولى مبارياته في البطولة الاثنين ضد غينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.


وكان أبو بكر تعرض لإصابة في مران منتخب الكاميرون على مستوى أوتار الركبة، ومهدد بالغياب عن البطولة بأكملها.


وذكر بيان الاتحاد الكاميروني، إن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة طفيفة لقائد المنتخب ولن تمنعه من المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.


وأكد الاتحاد الكاميروني، أن أبو بكر سيعود لتدريبات الفريق قريبًا لكنه لن يكون متاح أمام غينيا بنسبة كبيرة في اللقاء الأول.


وكانت تقارير أشارت إلى أن أبو بكر خارج كأس الأمم الإفريقية، بعد الإصابة التي لحقت به الجمعة.
 

 

 

 

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