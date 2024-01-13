رئيس البرلمان العربى: الاحتلال يتهرب من جرائمه بادعاءات كاذبة ضد مصر

استنكر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف الدولة المصرية من معبر رفح، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة ضد مصر التي تُعد في طليعة المناصرين للقضية الفلسطينية، وذلك بعد أن وجدت سلطات الاحتلال نفسها محاطة بوثائق تؤكد ما قامت بها من جرائم.

وأكد العسومي - في بيانٍ - أن موقف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية هذا العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد لأن مصر هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ولم تدخر جهدًا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلًا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان.

وشدد على أن الدولة سخّرت كل أجهزتها لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن القصف الذي قامت به القوة القائمة بالاحتلال في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحًا للعيان، كما أن عرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل، فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

كما ثمَّن العسومي، مواقف الدولة قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أنها دائمًا في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على كل المستويات، مضيفًا أن هذا ليس بجديد على مصر قلب العروبة النابض التي تقف حائط صد منيعا أمام مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.