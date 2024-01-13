دعم القضية الفلسطينية.. مصر تؤكد: معبر رفح مفتوح ولم يغلق

استعرض مقطع فيديو جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر فتح معبر رفح الذي لم يغلق منذ بداية الأزمة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عده فعاليات، إن معبر رفح مفتوح قبل بداية أزمة 7 أكتوبر ويدخل أكثر من 500 شاحنة يوميًا لاحتياجات قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح ولم يغلق، وأن ذلك ليس من سماتنا وليس من صفاتنا، وهذه النقطة غير مسموح بها وغير مسموح بالإساءة.

وأكد أن هناك إجراءات أخرى للجانب الآخر لدخول المساعدات لقطاع غزة، وأن الدولة تتعامل في إطار قواعد قانون دولي وفي إطار إجراءات لدعم الموضوع.