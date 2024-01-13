السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس الليبيري يعرب عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط

جورج مانييه ويا
جورج مانييه ويا

أعرب الرئيس الليبيري جورج مانييه ويا عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد عبدالعظيم أوراق اعتماده إلى الرئيس الليبيري كسفير لجمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، حيث أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس ويا للسفير المصري في حضور وزير الخارجية الليبيري.

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الليبيري، معربا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين ومن بينها مجالات الزراعة والاستثمار والتعليم والطاقة والبنية التحتية. 

وأشار إلى حرص مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن الرئيس الليبيري طلب من جانبه نقل خالص تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كما أعرب عن جزيل الشكر للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة.. معبرًا عن بالغ التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

جورج مانييه ويا تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر افريقيا والشرق الأوسط السفير أحمد عبدالعظيم الأحداث الراهنة

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